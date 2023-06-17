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Терехову презентували онлайн-карту для потенційних інвестицій у Харкові

Суспільство 00:19   17.06.2023
Оксана Якушко
Терехову презентували онлайн-карту для потенційних інвестицій у Харкові

Компанія «EPAM Ukraine» презентувала меру Харкова Ігореві Терехову проект «Дашборд відновлення міста», який допоможе міськраді прозоро працювати  з фондами, донорами та інвестиціями, повідомили у міськраді.

Ознайомитися з усією інформацією інвестори та харків’яни зможуть на інтерактивній карті, яка відображатиме прозоре використання інвестицій.

Ігор Терехов зазначив, що запуск такої інтерактивної карти сприятиме зменшенню корупційних ризиків та стане ще одним кроком на шляху до підвищення рівня прозорості міста, що важливо для участі міжнародних донорів у майбутній відбудові.

«Також прошу вас обміркувати можливість обʼєднати всі наші цифрові сервіси в одну систему, щоби вони працювали в єдиному комплексі», – зазначив Ігор Терехов.

Для завершення розробки проєкту необхідно ще щонайменше три місяці, повідомив голова осередку Харківського регіону «EPAM Ukraine» Олександр Луцик. Компанія працює над проєктом на волонтерських засадах.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 00:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Компанія «EPAM Ukraine» презентувала меру Харкова Ігореві Терехову проект «Дашборд відновлення міста», який допоможе міськраді прозоро працювати  з фондами, донорами та інвестиціями, повідомили у міськраді.".