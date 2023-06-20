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Два десятка населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб

Происшествия 19:34   20.06.2023
Елена Нагорная
Два десятка населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Устиновка, Чугуновка, Амбарное и Григорьевка.

На Купянском направлении обстрелам подверглись Фиголевка, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестовое.

Читайте также: Авиаудары и обстрелы Харьковщины за сутки: данные Генштаба

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 19:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".