Два десятка населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Так, на Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Устиновка, Чугуновка, Амбарное и Григорьевка.
На Купянском направлении обстрелам подверглись Фиголевка, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 19:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".