Два десятка населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб

Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Устиновка, Чугуновка, Амбарное и Григорьевка.

На Купянском направлении обстрелам подверглись Фиголевка, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестовое.