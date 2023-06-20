Два десятки населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб
Райони щонайменше 20 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ з мінометів та артилерії протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Так, на Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти Івашки, Рожковичі, Гур’їв Козачок, Уди, Мар’їно, Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне та Григорівка.
На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка і Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 19:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 20 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ з мінометів та артилерії протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".