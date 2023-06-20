Авіаудари та обстріли Харківщини за добу: дані Генштабу

Ворог здійснив авіаудари по двох населених пунктах Харківської області й обстріляв з артилерії та мінометів ще понад 20.

“Противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове“, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вночі ворог атакував Україну ракетами С-300 та “Шахедами”. Відомо про “прильоти” в Запоріжжі та Львові. Протягом доби ворог ударив чотирма “Калібрами” та ще чотирма “Шахедами”. Усі їх збила ППО. Також зафіксували 45 авіаударів та близько 70 обстрілів із РСЗВ.

Основні наступальні зусилля противника зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там точаться важкі бої. За добу сталося 45 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили три пункти управління, десять районів зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливі об’єкти окупантів”, – навели статистику в ГШ.