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Нічна атака: по Україні били “Шахедами” та ракетами С-300

Події 07:15   20.06.2023
Оксана Горун
Нічна атака: по Україні били “Шахедами” та ракетами С-300

Генштаб ЗСУ повідомив, що по Україні вночі армія РФ запустила 30 БПЛА типу “Shahed”, а також близько семи ракет С-300. Під ударом були Київ, Львів та Запоріжжя. 

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 “шахедів” з 30 запущених ворогом – знищено. Також, по Запоріжжю та його околицях окупантами було  застосовано 7 ракет С-300 – інформація наразі уточнюється“, – написали в ранковому зведенні Генштабу.

Про збиття близько 20 “Шахедів” довкола столиці повідомила Київська міська військова адміністрація.

“Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією – баражуючі боєприпаси “Shahed”. Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів. За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години. Силами та засобами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено приблизно два десятки ворожих цілей. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань наразі не надходило”, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

У Запоріжжі зафіксували “прильоти”. Близько 4:00 ранку про них повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів“, – написав він у телеграмі.

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Також “приліт” є у Львові.

” Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби”, – зазначив начальник місцевої ОВА Максим Козицький.

На Харківщині повітряна тривога звучала з першої години ночі до 01:46 та з 6:00 до 6:33. Наразі про вибухи та “прильоти” за цей час не повідомляли.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 07:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив, що по Україні вночі армія РФ запустила 30 БПЛА типу “Shahed”, а також близько семи ракет С-300. Під ударом були Київ, Львів та Запоріжжя".