Live
  • Вторник 20.06.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.94
    • 🟢

Ночная атака: по Украине били «Шахедами» и ракетами С-300

Происшествия 07:15   20.06.2023
Оксана Горун
Ночная атака: по Украине били «Шахедами» и ракетами С-300 Фото: Вадим Беликов

Генштаб ВСУ сообщил, что по Украине ночью армия РФ запустила 30 БПЛА типа «Shahed», а также около семи ракет С-300. Под ударом были Киев, Львов и Запорожье. 

«Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 «Шахедов» из 30 запущенных врагом — уничтожены. Также, по Запорожью и его окрестностям оккупантами было выпущено применено семь ракет С-300 — информация уточняется», — написали в утренней сводке Генштаба.

О сбитии около 20 «Шахедов» вокруг столицы сообщила Киевская городская военная администрация.

«На этот раз враг применил БПЛА, по предварительной информации – баражирующие боеприпасы «Shahed». Это лишь вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней. По привычной для массированных нападений БпЛА тактике, дроны заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям. Воздушная тревога продолжалась более трех часов. Силами и средствами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено примерно два десятка враждебных целей. Информации о пострадавших или разрушениях в данный момент не поступало», — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

В Запорожье зафиксировали «прилеты». Около 4:00 утра о них сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«Мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха. К счастью, информация о пострадавших людях не поступала.
Специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов», — написал он в telegram.

Читайте также: Ни метра земли пока врагу не удалось захватить — Маляр о Купянском направлении

Также «прилет» есть во Львове.

«Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы», — отметил начальник местной ОВА Максим Козицкий.

На Харьковщине воздушная тревога звучала с часу ночи до 01:46 и с 6:00 до 6:33. На данный момент о взрывах и «прилетах» за это время не известно.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Последние две недели враг несколько изменил свою тактику — Синегубов
Последние две недели враг несколько изменил свою тактику — Синегубов
19.06.2023
Жителей Харьковщины просят помочь в розыске вероятного преступника
Жителей Харьковщины просят помочь в розыске вероятного преступника
19.06.2023
Ночная атака: по Украине били «Шахедами» и ракетами С-300
Ночная атака: по Украине били «Шахедами» и ракетами С-300
20.06.2023
Авиаудары и обстрелы Харьковщины за сутки: данные Генштаба
Авиаудары и обстрелы Харьковщины за сутки: данные Генштаба
20.06.2023
В Харькове завтра более чем на два месяца перекроют дорогу: подробности
В Харькове завтра более чем на два месяца перекроют дорогу: подробности
19.06.2023
Все показали пальцем, — Терехов рассказал, как Жилстрой-1 стал генподрядчиком
Все показали пальцем, — Терехов рассказал, как Жилстрой-1 стал генподрядчиком
18.06.2023

Новости по теме:

07:15
Ночная атака: по Украине били «Шахедами» и ракетами С-300
18:58
Авиация армии РФ ударила по селу в Купянском районе Харьковщины — Генштаб
11:34
В ВСУ прогнозируют усиленную атаку «Шахедами» в ближайшее время
08:40
Все цели над Украиной ночью сбили — Воздушные силы ВСУ
07:15
Ночная ракетная атака, авиаудары и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба

  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ночная атака: по Украине били «Шахедами» и ракетами С-300»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 07:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что по Украине ночью армия РФ запустила 30 БПЛА типа «Shahed», а также около семи ракет С-300. Под ударом были Киев, Львов и Запорожье".