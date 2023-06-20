Ночная атака: по Украине били «Шахедами» и ракетами С-300

Генштаб ВСУ сообщил, что по Украине ночью армия РФ запустила 30 БПЛА типа «Shahed», а также около семи ракет С-300. Под ударом были Киев, Львов и Запорожье.

«Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 «Шахедов» из 30 запущенных врагом — уничтожены. Также, по Запорожью и его окрестностям оккупантами было выпущено применено семь ракет С-300 — информация уточняется», — написали в утренней сводке Генштаба.

О сбитии около 20 «Шахедов» вокруг столицы сообщила Киевская городская военная администрация.

«На этот раз враг применил БПЛА, по предварительной информации – баражирующие боеприпасы «Shahed». Это лишь вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней. По привычной для массированных нападений БпЛА тактике, дроны заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям. Воздушная тревога продолжалась более трех часов. Силами и средствами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено примерно два десятка враждебных целей. Информации о пострадавших или разрушениях в данный момент не поступало», — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

В Запорожье зафиксировали «прилеты». Около 4:00 утра о них сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«Мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха. К счастью, информация о пострадавших людях не поступала.

Специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов», — написал он в telegram.

Также «прилет» есть во Львове.

«Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы», — отметил начальник местной ОВА Максим Козицкий.

На Харьковщине воздушная тревога звучала с часу ночи до 01:46 и с 6:00 до 6:33. На данный момент о взрывах и «прилетах» за это время не известно.