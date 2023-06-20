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Авиаудары и обстрелы Харьковщины за сутки: данные Генштаба

Происшествия 07:31   20.06.2023
Оксана Горун
Авиаудары и обстрелы Харьковщины за сутки: данные Генштаба

Враг нанес авиаудары по двум населенным пунктам Харьковской области и обстрелял из артиллерии и минометов еще более 20.

«Противник нанес авиационный удар по населенному пункту Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Зыбино, Охримовка, Красный Яр. На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кисловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое», — перечислили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Ночью враг атаковал Украину ракетами С-300 и «Шахедами». Известно о «прилетах» в Запорожье и Львове. В течение суток враг ударил четырьмя «Калибрами» и еще четырьмя «Шахедами». Все их сбила ПВО. Также зафиксировали 45 авиаударов и около 70 обстрелов из РСЗО.

Основные наступательные усилия противника сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там идут тяжелые бои. За сутки произошло 45 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, десять районов сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов, один склад горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, три средства противовоздушной обороны и еще  два важных объекта оккупантов», — привели статистику в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 07:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг нанес авиаудары по двум населенным пунктам Харьковской области и обстрелял из артиллерии и минометов еще более 20".