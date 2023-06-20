На Харьковщине вернули свет в село, которое было обесточено с начала войны

Чтобы вернуть свет в Веселое Харьковского района, энергетикам пришлось заменить три трансформатора и около 10 км высоковольтных линий.

«Специалисты Липецкого района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» полностью возобновили электроснабжение в деоккупированном селе Веселое Харьковского района. Как рассказал начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов, село очень пострадало в результате боевых действий и оставалось обесточенным с первых дней войны», — сообщила пресс-служба «Харьковоблэнерго».

По данным энергетиков, для восстановления электроснабжения села отремонтировали 10 трансформаторных подстанций и заменили три силовых трансформатора. Также восстановили около 10 км высоковольтной линии.

«Сейчас село, где у нас 549 потребителей, полностью запитано», — отметил Виктор Рубцов.