На Харьковщине вернули свет в село, которое было обесточено с начала войны
Чтобы вернуть свет в Веселое Харьковского района, энергетикам пришлось заменить три трансформатора и около 10 км высоковольтных линий.
«Специалисты Липецкого района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» полностью возобновили электроснабжение в деоккупированном селе Веселое Харьковского района. Как рассказал начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов, село очень пострадало в результате боевых действий и оставалось обесточенным с первых дней войны», — сообщила пресс-служба «Харьковоблэнерго».
По данным энергетиков, для восстановления электроснабжения села отремонтировали 10 трансформаторных подстанций и заменили три силовых трансформатора. Также восстановили около 10 км высоковольтной линии.
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«Сейчас село, где у нас 549 потребителей, полностью запитано», — отметил Виктор Рубцов.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 10:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы вернуть свет в Веселое Харьковского района, энергетикам пришлось заменить три трансформатора и около 10 км высоковольтных линий".