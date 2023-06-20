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На Харківщині повернули світло до села, яке було знеструмлене з початку війни

Суспільство 10:18   20.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині повернули світло до села, яке було знеструмлене з початку війни

Щоб повернути світло до Веселого Харківського району, енергетикам довелося замінити три трансформатори та близько 10 км високовольтних ліній.

“Фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” повністю відновили електропостачання у деокупованому селі Веселе Харківського району. Як розповів начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов, село дуже постраждало внаслідок бойових дій та залишалося знеструмленим з перших днів війни”, – повідомила пресслужба “Харківобленерго”.

За даними енергетиків, для відновлення електропостачання села відремонтували 10 трансформаторних підстанцій та замінили три силові трансформатори. Також відновили близько 10 км високовольтної лінії.

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“Зараз село, де маємо 549 споживачів, повністю заживлене”, – зазначив Віктор Рубцов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб повернути світло до Веселого Харківського району, енергетикам довелося замінити три трансформатори та близько 10 км високовольтних ліній".