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У Руську Лозову поступово повертають світло: заживлено 20% споживачів (фото)

Суспільство 14:22   19.06.2023
Вікторія Яковенко
У Руську Лозову поступово повертають світло: заживлено 20% споживачів (фото) Фото: АТ “Харківобленерго”

У Руській Лозовій на Харківщині триває відновлення електропостачання.

Наразі заживлено вже понад 650 будинків – це близько 20% абонентів, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Через активні бойові дії у Руській Лозовій було пошкоджено або знищено до 90% енергетичного обладнання. Тому, за словами енергетиків, роботи тут доречніше назвати повною реконструкцією, а не ремонтом.

«Великі обсяги пошкоджень, звичайно, впливають і на швидкість робіт. Окрім того, не вся територія розмінована, сапери продовжують працювати. Ми з обережністю говоримо про терміни відновлення, адже є багато факторів, які можуть на це вплинути. Ті ж погодні умови, наприклад», – зазначили у Дергачівському РЕМ.

Для того, щоб повністю відновити світло у селі потрібно ще близько трьох місяців, розповіли енергетики.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 14:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Руській Лозовій на Харківщині триває відновлення електропостачання.".