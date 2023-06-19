У Руську Лозову поступово повертають світло: заживлено 20% споживачів (фото)

У Руській Лозовій на Харківщині триває відновлення електропостачання.

Наразі заживлено вже понад 650 будинків – це близько 20% абонентів, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Через активні бойові дії у Руській Лозовій було пошкоджено або знищено до 90% енергетичного обладнання. Тому, за словами енергетиків, роботи тут доречніше назвати повною реконструкцією, а не ремонтом.

«Великі обсяги пошкоджень, звичайно, впливають і на швидкість робіт. Окрім того, не вся територія розмінована, сапери продовжують працювати. Ми з обережністю говоримо про терміни відновлення, адже є багато факторів, які можуть на це вплинути. Ті ж погодні умови, наприклад», – зазначили у Дергачівському РЕМ.

Для того, щоб повністю відновити світло у селі потрібно ще близько трьох місяців, розповіли енергетики.