Синєгубов: 90% Харківщини – зі світлом, без електрики – 85 населених пунктів

У Харківській області відновили електропостачання у 90% деокупованих населених пунктах.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У нас залишилися ті 85 населених пунктів, які, фактично, знаходяться у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ. Це фактично унеможливлює розмінування, однак ми все одно його проводимо. Відновлення – це умовний термін, оскільки це фактично будівництво електромереж з нуля», – зазначив Синєгубов.

Голова ХОВА також розповів, що у деокупованих населених пунктах висока замінованість.

«Замінована велика кількість територій. Просто наведу приклад, чергові 300 м ліній електропередач дозволило нам віднайти 250 протитанкових мін там», – додав голова ХОВА.