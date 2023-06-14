Синєгубов: 90% Харківщини – зі світлом, без електрики – 85 населених пунктів
Фото: АТ “Харківобленерго”
У Харківській області відновили електропостачання у 90% деокупованих населених пунктах.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«У нас залишилися ті 85 населених пунктів, які, фактично, знаходяться у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ. Це фактично унеможливлює розмінування, однак ми все одно його проводимо. Відновлення – це умовний термін, оскільки це фактично будівництво електромереж з нуля», – зазначив Синєгубов.
Голова ХОВА також розповів, що у деокупованих населених пунктах висока замінованість.
«Замінована велика кількість територій. Просто наведу приклад, чергові 300 м ліній електропередач дозволило нам віднайти 250 протитанкових мін там», – додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 16:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області відновили електропостачання у 90% деокупованих населених пунктах.".