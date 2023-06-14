ХОВА: 90% Харьковщины – со светом, без электричества – 85 населенных пунктов
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В Харьковской области возобновлено электроснабжение в 90% деоккупированных населенных пунктах.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«У нас остались те 85 населенных пунктов, которые фактически находятся в 5-километровой зоне от границы с РФ. Это фактически делает невозможным разминирование, однако мы все равно его проводим. Восстановление – это условно, поскольку это фактически строительство электросетей с нуля», – отметил Синегубов.
Глава ХОВА также рассказал, что в деоккупированных населенных пунктах высокая заминированность.
«Заминировано большое количество территорий. Просто приведу пример, очередные 300 м линий электропередач позволило нам найти 250 противотанковых мин там», — добавил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 16:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области возобновлено электроснабжение в 90% деоккупированных населенных пунктах.".