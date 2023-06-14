ХОВА: 90% Харьковщины – со светом, без электричества – 85 населенных пунктов

В Харьковской области возобновлено электроснабжение в 90% деоккупированных населенных пунктах.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«У нас остались те 85 населенных пунктов, которые фактически находятся в 5-километровой зоне от границы с РФ. Это фактически делает невозможным разминирование, однако мы все равно его проводим. Восстановление – это условно, поскольку это фактически строительство электросетей с нуля», – отметил Синегубов.

Глава ХОВА также рассказал, что в деоккупированных населенных пунктах высокая заминированность.

«Заминировано большое количество территорий. Просто приведу пример, очередные 300 м линий электропередач позволило нам найти 250 противотанковых мин там», — добавил глава ХОВА.