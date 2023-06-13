В Великую Камышеваху, где энергетики работают с марта, частично вернули свет
В селе Великая Камышеваха на Харьковщине первые потребители получили свет.
Энергетики работают в этом населенном пункте с марта, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Как рассказал начальник Барвенковского РЭС Виталий Соколов, эта территория – одна из наиболее пострадавших в результате боевых действий. Местная электросеть потерпела значительные разрушения: из восьми электроподстанций в селе уцелела только одна. Кроме того, на 90% повреждена высоковольтная линия протяженностью 27 км, питающая село.
«Пока мы заменили по этой линии 55 стоек и более 19 км провода, и это только половина от всех работ. Параллельно работаем над восстановлением линий 0,4 кВ: заменили 25 опор и более 3 км провода. Это позволило подать напряжение на первую подстанцию и запитать 22 домовладения. Еще 17 потребителей имеют возможность подключения при возвращении в село», — добавил Соколов.
По словам заместителя городского головы Барвенковской тергромады Натальи Коптевой, до войны в Великой Камышевахе жили 490 человек, сейчас – 78.
«С первых дней российской агрессии село страдало от авианалетов и ударов артиллерии, затем оказалась в оккупации. Из 343 частных домов здесь повреждено 199, остальные 144 полностью разрушены. Люди, конечно, с нетерпением ждут возобновления электроснабжения, чтобы начать ремонт собственных домов», — отметила Коптева.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 15:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Великая Камышеваха на Харьковщине первые потребители получили свет.".