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В село на Харьковщине, которое было обесточено более года, возвращают свет

Общество 15:27   07.06.2023
Виктория Яковенко
В село на Харьковщине, которое было обесточено более года, возвращают свет Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики частично вернули свет в село Веселое Липецкой громады.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Как рассказали энергетики, село было обесточено с первых дней полномасштабного вторжения РФ. В результате боевых действий в населенном пункте были повреждены подстанции и линии электропередачи.

Чтобы подать напряжение в село, нужно было восстановить около 100 прогонов высоковольтной линии 10 кВ.

«Саперы начали свою работу осенью. Во время разминирования они находили здесь много мин «лепесток». Весной пиротехники повторно осмотрели местность, после чего мы уже смогли заняться восстановлением электроснабжения. Работаем несколько недель: монтируем новую проволоку, меняем опоры, ремонтируем подстанции. В ближайшее время будут заменены три трансформатора. Впереди еще много работы», – рассказали в Липецком РЭС.

7 июня к сети подключили первых потребителей в селе. 47 из 549 домов в Веселом – уже со светом.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 15:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики частично вернули свет в село Веселое Липецкой громады.".