«Объемы колоссальные»: в Верхний Салтов начали возвращать свет

Энергетики частично запитали деоккупированное село Верхний Салтов Чугуевского района.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Инфраструктура разбита полностью, разрушено около 80% электросети. Свет начали восстанавливать с осени прошлого года. Сейчас все живущие в Верхнем Салтове — с электричеством: запивили 35 точек учета из 193», — рассказал начальник Волчанского РЭС Олег Ковалев.

По словам энергетиков, их темп работы очень зависит от саперов, задача которых – разминировать трассы линий электропередачи.

«Объемы – колоссальные, работаем фактически без выходных. Некоторые линии приходилось восстанавливать несколько раз из-за продолжающихся обстрелов. Поэтому о сроках полного восстановления говорить сложно. Работать очень опасно, но мы делаем все возможное. Люди должны быть с электроэнергией», — добавили в «Харьковоблэнерго».