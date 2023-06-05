«Объемы колоссальные»: в Верхний Салтов начали возвращать свет
Энергетики частично запитали деоккупированное село Верхний Салтов Чугуевского района.
Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Инфраструктура разбита полностью, разрушено около 80% электросети. Свет начали восстанавливать с осени прошлого года. Сейчас все живущие в Верхнем Салтове — с электричеством: запивили 35 точек учета из 193», — рассказал начальник Волчанского РЭС Олег Ковалев.
По словам энергетиков, их темп работы очень зависит от саперов, задача которых – разминировать трассы линий электропередачи.
«Объемы – колоссальные, работаем фактически без выходных. Некоторые линии приходилось восстанавливать несколько раз из-за продолжающихся обстрелов. Поэтому о сроках полного восстановления говорить сложно. Работать очень опасно, но мы делаем все возможное. Люди должны быть с электроэнергией», — добавили в «Харьковоблэнерго».
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 17:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики частично запитали деоккупированное село Верхний Салтов Чугуевского района.".