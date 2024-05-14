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Ситуация со светом на Харьковщине: данные Минэнерго

Общество 12:10   14.05.2024
Виктория Яковенко
Ситуация со светом на Харьковщине: данные Минэнерго Фото: Министерство энергетики Украины

В результате боевых действий на Харьковщине остаются без напряжения 33,7 тысячи абонентов.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. Там также отметили, что специалисты запитали 471 абонента, которые выключались из-за боевых действий.

В результате обстрелов в регионе повреждены и газовые сети. Без голубого топлива – 264 потребителя.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате боевых действий на Харьковщине остаются без напряжения 33,7 тысячи абонентов.".