Ситуация со светом на Харьковщине: данные Минэнерго

В результате боевых действий на Харьковщине остаются без напряжения 33,7 тысячи абонентов.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. Там также отметили, что специалисты запитали 471 абонента, которые выключались из-за боевых действий.

В результате обстрелов в регионе повреждены и газовые сети. Без голубого топлива – 264 потребителя.