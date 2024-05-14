Ситуация со светом на Харьковщине: данные Минэнерго
Фото: Министерство энергетики Украины
В результате боевых действий на Харьковщине остаются без напряжения 33,7 тысячи абонентов.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. Там также отметили, что специалисты запитали 471 абонента, которые выключались из-за боевых действий.
В результате обстрелов в регионе повреждены и газовые сети. Без голубого топлива – 264 потребителя.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абоненты, запитали, Минэнерго, обстрелы, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате боевых действий на Харьковщине остаются без напряжения 33,7 тысячи абонентов.".