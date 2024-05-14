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Ситуація зі світлом на Харківщині: дані Міненерго

Суспільство 12:10   14.05.2024
Вікторія Яковенко
Ситуація зі світлом на Харківщині: дані Міненерго Фото: Міністерство енергетики України

Внаслідок бойових дій на Харківщині залишаються без напруги 33,7 тисячі абонентів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Там також зазначили, що фахівці заживили 471 абонента, що вимикалися через бойові дії.

Внаслідок обстрілів в регіоні пошкоджені й газові мережі. Без блакитного палива – 264 споживачі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок бойових дій на Харківщині залишаються без напруги 33,7 тисячі абонентів.".