Ситуація зі світлом на Харківщині: дані Міненерго

Внаслідок бойових дій на Харківщині залишаються без напруги 33,7 тисячі абонентів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Там також зазначили, що фахівці заживили 471 абонента, що вимикалися через бойові дії.

Внаслідок обстрілів в регіоні пошкоджені й газові мережі. Без блакитного палива – 264 споживачі.