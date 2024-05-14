Ситуація зі світлом на Харківщині: дані Міненерго
Фото: Міністерство енергетики України
Внаслідок бойових дій на Харківщині залишаються без напруги 33,7 тисячі абонентів.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Там також зазначили, що фахівці заживили 471 абонента, що вимикалися через бойові дії.
Внаслідок обстрілів в регіоні пошкоджені й газові мережі. Без блакитного палива – 264 споживачі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абоненты, запитали, Минэнерго, обстріли, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок бойових дій на Харківщині залишаються без напруги 33,7 тисячі абонентів.".