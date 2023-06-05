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«Обсяги колосальні»: у деокупований Верхній Салтів почали повертати світло

Суспільство 17:02   05.06.2023
Вікторія Яковенко
«Обсяги колосальні»: у деокупований Верхній Салтів почали повертати світло Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики частково заживили деокуповане село Верхній Салтів Чугуївського району.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Інфраструктура розбита повністю, зруйновано близько 80% електромережі. Світло почали відновлювати з осені минулого року. Зараз всі, хто живе у Верхньому Салтові, – з електрикою: заживили 35 точок обліку із 193», – розповів начальник Вовчанського РЕМ Олег Ковальов.

За словами енергетиків, їхній темп роботи дуже залежить від саперів, завдання яких — розмінувати траси ліній електропередачі.

«Обсяги – колосальні, працюємо фактично без вихідних. Деякі лінії доводилося відновлювати декілька разів через обстріли, які досі продовжуються. Через це про терміни повного відновлення говорити складно. Працювати дуже небезпечно, але ми робимо все можливе. Люди мають бути з електроенергією», – додали в «Харківобленерго». 01

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики частково заживили деокуповане село Верхній Салтів Чугуївського району.".