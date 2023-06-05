«Обсяги колосальні»: у деокупований Верхній Салтів почали повертати світло
Енергетики частково заживили деокуповане село Верхній Салтів Чугуївського району.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».
«Інфраструктура розбита повністю, зруйновано близько 80% електромережі. Світло почали відновлювати з осені минулого року. Зараз всі, хто живе у Верхньому Салтові, – з електрикою: заживили 35 точок обліку із 193», – розповів начальник Вовчанського РЕМ Олег Ковальов.
За словами енергетиків, їхній темп роботи дуже залежить від саперів, завдання яких — розмінувати траси ліній електропередачі.
«Обсяги – колосальні, працюємо фактично без вихідних. Деякі лінії доводилося відновлювати декілька разів через обстріли, які досі продовжуються. Через це про терміни повного відновлення говорити складно. Працювати дуже небезпечно, але ми робимо все можливе. Люди мають бути з електроенергією», – додали в «Харківобленерго».
Читайте також: На Харківщині триває перевірка укриттів: понад 200 – не у вільному доступі
Новини за темою:
Ви читали новину: ««Обсяги колосальні»: у деокупований Верхній Салтів почали повертати світло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 17:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики частково заживили деокуповане село Верхній Салтів Чугуївського району.".