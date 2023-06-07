У село на Харківщині, яке було знеструмлене понад рік, повертають світло
Енергетики частково повернули світло у село Веселе Липецької громади.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Як розповіли енергетики, село залишалося знеструмленим з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Внаслідок бойових дій у населеному пункті було пошкоджено підстанції та лінії електропередачі.
Щоб подати напругу до Веселого, потрібно було відновити близько 100 прогонів високовольтної лінії 10 кВ.
«Сапери розпочали свою роботу восени. Під час розмінування вони знаходили тут багато мін “Пелюстка”. Весною піротехніки повторно оглянули місцевість, після чого ми вже змогли взятися за відновлення електропостачання. Працюємо декілька тижнів: монтуємо новий дріт, міняємо опори, ремонтуємо підстанції. Найближчим часом будуть замінені три трансформатори. Попереду ще багато роботи», – розповіли у Липецькому РЕМ.
7 червня до електромережі підключили перших споживачів у селі. 47 із 549 будинків у Веселому – вже зі світлом.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 15:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики частково повернули світло у село Веселе Липецької громади.".