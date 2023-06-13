У Велику Комишуваху, де енергетики працюють з березня, повернули світло
У селі Велика Комишуваха на Харківщині перші споживачі отримали світло.
Енергетики працюють в цьому населеному пункті з березня, повідомили в АТ «Харківобленерго». Як розповів начальник Барвінківського РЕМ Віталій Соколов, ця територія – одна з найбільш постраждалих внаслідок бойових дій. Місцева електромережа зазнала значних руйнувань: з восьми електропідстанцій у селі вціліла тільки одна. Окрім того, на 90% пошкоджена високовольтна лінія протяжністю 27 км, яка живить село.
«Наразі ми замінили по цій лінії 55 стійок та понад 19 км проводу, і це тільки половина від усіх робіт. Паралельно працюємо над відновленням ліній 0,4 кВ: замінили 25 опор та понад 3 км проводу. Це дало змогу подати напругу на першу підстанцію і заживити 22 домоволодіння. Ще 17 споживачів мають можливість підключення у разі повернення до села», – додав Соколов.
За словами заступниці міського голови Барвінківської тергромади Наталії Коптєвої, до війни у Великій Комишувасі жили 490 людей, зараз – 78.
«З перших днів російської агресії село страждало від авіанальотів та ударів артилерії, потім опинилося в окупації. Із 343 приватних будинків тут пошкоджено 199, інші 144 – повністю зруйновані. Люди, звичайно, з нетерпінням чекають на відновлення електропостачання, щоб розпочати ремонт власних домівок», – зазначила Коптєва.
Читайте також: У село на Харківщині, яке було знеструмлене понад рік, повертають світло
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Велику Комишуваху, де енергетики працюють з березня, повернули світло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 15:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Велика Комишуваха на Харківщині перші споживачі отримали світло.".