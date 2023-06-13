Live
  • Вівторок 13.06.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

У Велику Комишуваху, де енергетики працюють з березня, повернули світло

Суспільство 15:28   13.06.2023
Вікторія Яковенко
У Велику Комишуваху, де енергетики працюють з березня, повернули світло Фото: АТ “Харківобленерго”

У селі Велика Комишуваха на Харківщині перші споживачі отримали світло.

Енергетики працюють в цьому населеному пункті з березня, повідомили в АТ «Харківобленерго». Як розповів начальник Барвінківського РЕМ Віталій Соколов, ця територія – одна з найбільш постраждалих внаслідок бойових дій. Місцева електромережа зазнала значних руйнувань: з восьми електропідстанцій у селі вціліла тільки одна. Окрім того, на 90% пошкоджена високовольтна лінія протяжністю 27 км, яка живить село.

«Наразі ми замінили по цій лінії 55 стійок та понад 19 км проводу, і це тільки половина від усіх  робіт. Паралельно працюємо над відновленням ліній 0,4 кВ: замінили 25 опор та понад 3 км проводу. Це дало змогу подати напругу на першу підстанцію і заживити 22 домоволодіння. Ще 17 споживачів мають можливість підключення у разі повернення до села», – додав Соколов.

За словами заступниці міського голови Барвінківської тергромади Наталії Коптєвої, до війни у Великій Комишувасі жили 490 людей, зараз – 78.

«З перших днів російської агресії село страждало від авіанальотів та ударів артилерії, потім опинилося в окупації. Із 343 приватних будинків тут пошкоджено 199, інші 144 – повністю зруйновані. Люди, звичайно, з нетерпінням чекають на відновлення електропостачання, щоб розпочати ремонт власних домівок», – зазначила Коптєва.

01

02

03

04
Фото: АТ “Харківобленерго”

Читайте також: У село на Харківщині, яке було знеструмлене понад рік, повертають світло

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Віолончеліст із Харкова грає повітряну тривогу на виставці у метро Берліна
Віолончеліст із Харкова грає повітряну тривогу на виставці у метро Берліна
13.06.2023
П’ятий день поспіль окупанти обстрілюють прикордонне село Івашки (фото)
П’ятий день поспіль окупанти обстрілюють прикордонне село Івашки (фото)
13.06.2023
На Харківщині затримали колаборанта, який при окупантах був дільничним
На Харківщині затримали колаборанта, який при окупантах був дільничним
13.06.2023
У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов
У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов
13.06.2023
На Харківщині зіштовхнулися дві вантажівки: на дорогу вилився ацетон (фото)
На Харківщині зіштовхнулися дві вантажівки: на дорогу вилився ацетон (фото)
13.06.2023
5 років за ґратами дали харків’янину, який обкрадав школу після обстрілів
5 років за ґратами дали харків’янину, який обкрадав школу після обстрілів
13.06.2023

Новини за темою:

15:56
П’ятий день поспіль окупанти обстрілюють прикордонне село Івашки (фото)
15:28
У Велику Комишуваху, де енергетики працюють з березня, повернули світло
13:20
На Харківщині судитимуть експоліцейську, яка за 43 тис рублів працювала на РФ
12:56
На Харківщині зіштовхнулися дві вантажівки: на дорогу вилився ацетон (фото)
11:34
На Харківщині затримали колаборанта, який при окупантах був дільничним

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Велику Комишуваху, де енергетики працюють з березня, повернули світло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 15:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Велика Комишуваха на Харківщині перші споживачі отримали світло.".