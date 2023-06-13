У Велику Комишуваху, де енергетики працюють з березня, повернули світло

У селі Велика Комишуваха на Харківщині перші споживачі отримали світло.

Енергетики працюють в цьому населеному пункті з березня, повідомили в АТ «Харківобленерго». Як розповів начальник Барвінківського РЕМ Віталій Соколов, ця територія – одна з найбільш постраждалих внаслідок бойових дій. Місцева електромережа зазнала значних руйнувань: з восьми електропідстанцій у селі вціліла тільки одна. Окрім того, на 90% пошкоджена високовольтна лінія протяжністю 27 км, яка живить село.

«Наразі ми замінили по цій лінії 55 стійок та понад 19 км проводу, і це тільки половина від усіх робіт. Паралельно працюємо над відновленням ліній 0,4 кВ: замінили 25 опор та понад 3 км проводу. Це дало змогу подати напругу на першу підстанцію і заживити 22 домоволодіння. Ще 17 споживачів мають можливість підключення у разі повернення до села», – додав Соколов.

За словами заступниці міського голови Барвінківської тергромади Наталії Коптєвої, до війни у Великій Комишувасі жили 490 людей, зараз – 78.

«З перших днів російської агресії село страждало від авіанальотів та ударів артилерії, потім опинилося в окупації. Із 343 приватних будинків тут пошкоджено 199, інші 144 – повністю зруйновані. Люди, звичайно, з нетерпінням чекають на відновлення електропостачання, щоб розпочати ремонт власних домівок», – зазначила Коптєва.