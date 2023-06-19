В Русскую Лозовую постепенно возвращают свет: запитано 20% потребителей (фото)

В Русской Лозовой на Харьковщине продолжается возобновление электроснабжения.

Сейчас запитано уже более 650 домов – это около 20% абонентов, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Из-за активных боевых действий в Русской Лозовой было повреждено или уничтожено около 90% оборудования. Поэтому, по словам энергетиков, работы здесь уместнее назвать полной реконструкцией, а не ремонтом.

«Большие объемы повреждений, конечно, влияют и на скорость работ. Кроме того, не вся территория разминирована, саперы продолжают работать. Мы с осторожностью говорим о сроках восстановления, ведь много факторов, которые могут на это повлиять. Те же погодные условия, например», — отметили в Дергачевском РЭС.

Для того чтобы полностью восстановить свет в селе нужно еще около трех месяцев, рассказали энергетики.