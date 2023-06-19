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В Русскую Лозовую постепенно возвращают свет: запитано 20% потребителей (фото)

Общество 14:22   19.06.2023
Виктория Яковенко
В Русскую Лозовую постепенно возвращают свет: запитано 20% потребителей (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Русской Лозовой на Харьковщине продолжается возобновление электроснабжения.

Сейчас запитано уже более 650 домов – это около 20% абонентов, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Из-за активных боевых действий в Русской Лозовой было повреждено или уничтожено около 90% оборудования. Поэтому, по словам энергетиков, работы здесь уместнее назвать полной реконструкцией, а не ремонтом.

«Большие объемы повреждений, конечно, влияют и на скорость работ. Кроме того, не вся территория разминирована, саперы продолжают работать. Мы с осторожностью говорим о сроках восстановления, ведь много факторов, которые могут на это повлиять. Те же погодные условия, например», — отметили в Дергачевском РЭС.

Для того чтобы полностью восстановить свет в селе нужно еще около трех месяцев, рассказали энергетики.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 14:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Русской Лозовой на Харьковщине продолжается возобновление электроснабжения.".