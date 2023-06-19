В Русскую Лозовую постепенно возвращают свет: запитано 20% потребителей (фото)
В Русской Лозовой на Харьковщине продолжается возобновление электроснабжения.
Сейчас запитано уже более 650 домов – это около 20% абонентов, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Из-за активных боевых действий в Русской Лозовой было повреждено или уничтожено около 90% оборудования. Поэтому, по словам энергетиков, работы здесь уместнее назвать полной реконструкцией, а не ремонтом.
«Большие объемы повреждений, конечно, влияют и на скорость работ. Кроме того, не вся территория разминирована, саперы продолжают работать. Мы с осторожностью говорим о сроках восстановления, ведь много факторов, которые могут на это повлиять. Те же погодные условия, например», — отметили в Дергачевском РЭС.
Для того чтобы полностью восстановить свет в селе нужно еще около трех месяцев, рассказали энергетики.
Читайте также: ХОВА: 90% Харьковщины – со светом, без электричества – 85 населенных пунктов
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Русскую Лозовую постепенно возвращают свет: запитано 20% потребителей (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Русской Лозовой на Харьковщине продолжается возобновление электроснабжения.".