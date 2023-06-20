Пожары в хвойных лесах на Харьковщине: огонь мог перекинуться на поселок

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила подробности о двух пожарах в лесах в районе Ковшаровки и Глушковки Купянского района.

Горели хвойные леса.

«Общая площадь лесных пожаров составляла около 6 га. Горелая трава и хвойная подстилка. Была угроза распространения пламени на частный сектор этих населенных пунктов. Для ликвидации пожаров были задействованы пожарные 14-й и 44-й пожарно-спасательных частей. Спасателям удалось оперативно потушить пожары и предотвратить распространение пламени на здания и сооружения, граничащие с хвойным лесом. Последняя ячейка возгорания была ликвидирована в 14:40. Жертв и пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели отметили, что «прилеты» и пожар за сутки были в Волчанске. Горел многоквартирный дом барачного типа, его часть разрушилась. Также спасатели во время обследований территории города выявили повреждения 11 частных домов. Пострадавших нет.