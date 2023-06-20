Пожежі у хвойних лісах на Харківщині: вогонь міг перекинутися на селище
ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила подробиці про дві пожежі в лісах у районі Ківшарівки та Глушківки Куп’янського району.
Горіли хвойні ліси.
“19 червня об 11:30 внаслідок ворожих обстрілів, сталося 2 пожежі у хвойних лісах неподалік с. Ківшарівка та с. Глушківка Куп’янського району Харківської області. Загальна площа лісових пожеж складала близько 6 га. Горіла трава та хвойна підстилка. Існувала загроза розповсюдження полум’я на приватний сектор цих населених пунктів. Для ліквідації пожеж були задіяні вогнеборці 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальних частин. Рятувальникам вдалось оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум’я на будівлі та споруди, що межували з хвойним лісом. Останній осередок займання було ліквідовано о 14:40. Жертв та постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Також рятувальники зазначили, що “прильоти” та пожежа за добу були у Вовчанську. Горів багатоквартирний будинок баракового типу, його частина зруйнувалась. Також рятувальники під час обстежень території міста виявили ушкодження 11 приватних будинків. Постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 09:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила подробиці про дві пожежі в лісах у районі Ківшарівки та Глушківки Куп’янського району".