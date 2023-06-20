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Пожежі у хвойних лісах на Харківщині: вогонь міг перекинутися на селище

Події 09:08   20.06.2023
Оксана Горун
Пожежі у хвойних лісах на Харківщині: вогонь міг перекинутися на селище

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила подробиці про дві пожежі в лісах у районі Ківшарівки та Глушківки Куп’янського району.

Горіли хвойні ліси.

“19 червня об 11:30 внаслідок ворожих обстрілів, сталося 2 пожежі у хвойних лісах неподалік с. Ківшарівка та с. Глушківка Куп’янського району Харківської області. Загальна площа лісових пожеж складала близько 6 га. Горіла трава та хвойна підстилка. Існувала загроза розповсюдження полум’я на приватний сектор цих населених пунктів. Для ліквідації пожеж були задіяні вогнеборці 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальних частин. Рятувальникам вдалось оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум’я на будівлі та споруди, що межували з хвойним лісом. Останній осередок займання було ліквідовано о 14:40. Жертв та постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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    • Також рятувальники зазначили, що “прильоти” та пожежа за добу були у Вовчанську. Горів багатоквартирний будинок баракового типу, його частина зруйнувалась. Також рятувальники під час обстежень території міста виявили ушкодження 11 приватних будинків. Постраждалих немає.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 09:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила подробиці про дві пожежі в лісах у районі Ківшарівки та Глушківки Куп’янського району".