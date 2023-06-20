У Вовчанську через обстріл спалахнув багатоквартирний будинок (фото)

“Приліт” стався увечері 19 червня, повідомила ДСНС. У Вовчанську горів будинок баракового типу, також кілька будівель пошкоджено.

“Увечері 19 червня ворог завдав обстрілів по приватному сектору міста Вовчанськ Харківщини. Внаслідок прямого потрапляння ворожого снаряду загорівся дах багатоквартирного будинку барачного типу на площі близько 300 кв.м. Крім того, декілька сусідніх приватних будівель було пошкоджено”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пожежу гасили рятувальники з Вовчанська та Вільчі – десять осіб та дві одиниці техніки.

“За попередніми даними, жертв та постраждалих немає”, – зазначили в ДСНС.