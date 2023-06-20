Live
  • Вівторок 20.06.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.94
    • 🟢

У Вовчанську через обстріл спалахнув багатоквартирний будинок (фото)

Події 07:49   20.06.2023
Оксана Горун
У Вовчанську через обстріл спалахнув багатоквартирний будинок (фото) Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

“Приліт” стався увечері 19 червня, повідомила ДСНС. У Вовчанську горів будинок баракового типу, також кілька будівель пошкоджено.

“Увечері 19 червня ворог завдав обстрілів по приватному сектору міста Вовчанськ Харківщини. Внаслідок прямого потрапляння ворожого снаряду загорівся дах багатоквартирного будинку барачного типу на площі близько 300 кв.м. Крім того, декілька сусідніх приватних будівель було пошкоджено”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пожежу гасили рятувальники з Вовчанська та Вільчі – десять осіб та дві одиниці техніки.

Читайте також:  Авіаудари та обстріли Харківщини за добу: дані Генштабу

“За попередніми даними, жертв та постраждалих немає”, – зазначили в ДСНС.

Пожежа у Вовчанську після прильоту 2
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Пожежа у Вовчанську після прильоту 3
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Пожежа у Вовчанську після прильоту 4
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Автор: Оксана Горун
Популярно
У Вовчанську через обстріл спалахнув багатоквартирний будинок (фото)
У Вовчанську через обстріл спалахнув багатоквартирний будинок (фото)
20.06.2023
Двох солдатів ЗСУ кастрували росіяни у полоні. Бійців повернули під час обміну
Двох солдатів ЗСУ кастрували росіяни у полоні. Бійців повернули під час обміну
19.06.2023
Авіаудари та обстріли Харківщини за добу: дані Генштабу
Авіаудари та обстріли Харківщини за добу: дані Генштабу
20.06.2023
Чотири тролейбуси в Харкові у вівторок і середу змінять маршрути
Чотири тролейбуси в Харкові у вівторок і середу змінять маршрути
19.06.2023
Нічна атака: по Україні били “Шахедами” та ракетами С-300
Нічна атака: по Україні били “Шахедами” та ракетами С-300
20.06.2023
Майже пів мільйона гривень підприємство у Харкові не сплатило за оренду землі
Майже пів мільйона гривень підприємство у Харкові не сплатило за оренду землі
19.06.2023

Новини за темою:

07:31
Авіаудари та обстріли Харківщини за добу: дані Генштабу
19:40
Росіяни обстрілами підпалили хвойні ліси на Харківщині (фото)
18:58
Авіація армії РФ вдарила по селу в Куп’янському районі Харківщини – Генштаб
18:41
Наступив на міну на березі річки: ще один чоловік підірвався на Ізюмщині
17:12
Майже 200 цивільних підірвалися на мінах на Харківщині після звільнення – ДСНС

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Вовчанську через обстріл спалахнув багатоквартирний будинок (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 07:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” стався увечері 19 червня, повідомила ДСНС. У Вовчанську горів будинок баракового типу, також кілька будівель пошкоджено".