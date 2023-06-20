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В Волчанске из-за обстрела загорелся многоквартирный дом (фото)

Происшествия 07:49   20.06.2023
Оксана Горун
В Волчанске из-за обстрела загорелся многоквартирный дом (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

«Прилет» произошел вечером 19 июня, сообщила ГСЧС. В Волчанске горел дом барачного типа, также несколько зданий повреждены.

«Вечером 19 июня враг нанес обстрелы по частному сектору города Волчанск Харьковщины. В результате прямого попадания вражеского снаряда загорелась крыша многоквартирного дома барачного типа на площади около 300 кв. м. Кроме того, несколько соседних частных построек были повреждены», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар тушили спасатели из Волчанска и Вильчи — десять человек и две единицы техники.

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«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

Пожар в Волчанске после прилета 2
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Пожар в Волчанске после прилета 3
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Пожар в Волчанске после прилета 4
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 07:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилет» произошел вечером 19 июня, сообщила ГСЧС. В Волчанске горел дом барачного типа, также несколько зданий повреждены".