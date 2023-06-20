В Волчанске из-за обстрела загорелся многоквартирный дом (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
«Прилет» произошел вечером 19 июня, сообщила ГСЧС. В Волчанске горел дом барачного типа, также несколько зданий повреждены.
«Вечером 19 июня враг нанес обстрелы по частному сектору города Волчанск Харьковщины. В результате прямого попадания вражеского снаряда загорелась крыша многоквартирного дома барачного типа на площади около 300 кв. м. Кроме того, несколько соседних частных построек были повреждены», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар тушили спасатели из Волчанска и Вильчи — десять человек и две единицы техники.
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«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 07:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилет» произошел вечером 19 июня, сообщила ГСЧС. В Волчанске горел дом барачного типа, также несколько зданий повреждены".