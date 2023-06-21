Квартирный вор в Харькове попал на камеру, когда нес украденный телевизор
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В Харькове правоохранители задержали 47-летнего горожанина, который украл из квартиры в Индустриальном районе два телевизора, бытовую технику и другие вещи.
Злоумышленник проник в квартиру на первом этаже, отжав балконную дверь, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Вора разоблачили благодаря камерам видеонаблюдения. Он попал в объектив, когда нес один из телевизоров. Ранее неоднократно судимого мужчину задержали и изъяли у него украденные вещи.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 19:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители задержали 47-летнего горожанина, который украл из квартиры в Индустриальном районе два телевизора, бытовую технику и другие вещи.".