Квартирный вор в Харькове попал на камеру, когда нес украденный телевизор

В Харькове правоохранители задержали 47-летнего горожанина, который украл из квартиры в Индустриальном районе два телевизора, бытовую технику и другие вещи.

Злоумышленник проник в квартиру на первом этаже, отжав балконную дверь, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Вора разоблачили благодаря камерам видеонаблюдения. Он попал в объектив, когда нес один из телевизоров. Ранее неоднократно судимого мужчину задержали и изъяли у него украденные вещи.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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