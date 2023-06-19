Жителей Харьковщины просят помочь в розыске вероятного преступника

Правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который подозревается в совершении тяжкого преступления. Последний раз его видели в городе Валки Богодуховского района 15 июня.

Мужчина, который назывался Виктором из города Мукачево Закарпатской области, выглядит на 60 лет, имеет неопрятный вид, худощавое телосложение и рост 160-165 сантиметров. Особая примета — отсутствие передних зубов, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Вероятный преступник был одет в песочную кепку с эмблемой, песочный гольф, ветровку или синюю спортивную кофту на змейке с серыми рукавами и красными манжетами, черные джинсы, темные сандалии, темные носки.

Мужчина передвигался на темном велосипеде, на заднем багажнике была прикреплена большая спортивная сумка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просят срочно сообщить по телефонам: «102», (057) 7308300, 380684739530, 380639775000 или другим удобным способом.

«Конфиденциальность и денежное вознаграждение за информацию, которая будет способствовать установлению личности неизвестного и раскрытию тяжкого преступления, гарантированы», — отмечают правоохранители.