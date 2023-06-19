Жителів Харківщини просять допомогти в розшуку ймовірного злочинця

Правоохоронці встановлюють особу та місцеперебування чоловіка, який підозрюється у скоєнні тяжкого злочину. Востаннє його бачили у місті Валки Богодухівського району 15 червня.

Чоловік, який називався Віктором із міста Мукачево Закарпатської області, має вигляд на 60 років, худорляву статуру та зріст 160-165 сантиметрів. Особлива прикмета – відсутність передніх зубів, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Імовірний злочинець був одягнений у пісочну кепку з емблемою, пісочний гольф, куртку чи синю спортивну кофту на змійці із сірими рукавами та червоними манжетами, чорні джинси, темні сандалії, темні шкарпетки.

Чоловік пересувався на темному велосипеді, на задньому багажнику була прикріплена велика спортивна сумка.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваного, просять терміново повідомити за телефонами: 102, (057) 7308300, 380684739530, 380639775000 або в інший зручний спосіб.

“Конфіденційність та грошова винагорода за інформацію, яка сприятиме встановленню особи невідомого та розкриттю тяжкого злочину, гарантовані”, – зазначають правоохоронці.