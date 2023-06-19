Оформляла мешканцям Харківщини “допомогу” від РФ: жінці повідомили про підозру
На Харківщині викрили 34-річну колаборантку. Вона співпрацювала із загарбниками та оформляла “матеріалку” для мешканців Куп’янського району.
“34-річна зловмисниця приймала громадян, які зверталися до окупаційної влади з заявами про отримання матеріальної допомоги в розмірі 10 000 рублів від російської федерації. Також приймала заяви від фізичних осіб підприємців для подальшого переоформлення документів відповідно до російського законодавства з метою здійснення ними відповідної діяльності”, – повідомили про діяльність колаборантки у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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У Харківській обласній прокуратурі уточнили: підозрювана – 34-річна жінка. Під час окупації вона обійняла посаду “и. о. специалиста лицензионно-разрешительного отдела ВГА Купянского района”. Наразі підозрювана переховується від слідства. Її готуються оголосити у розшук.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 10:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили 34-річну колаборантку. Вона співпрацювала із загарбниками та оформляла “матеріалку” для мешканців Куп’янського району".