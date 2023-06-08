В Ізюмі повідомили про підозру “головному спеціалісту” окупантів

В Ізюмі викрили чергову прихильницю ворога – нею виявилася 57-річна місцева мешканка.

“За даними слідства, під час захоплення російськими військовими м. Ізюм місцева жителька з власної ініціативи пішла на співпрацю з ворогом. Так, жінка, уклавши “трудовий договір”, обійняла посаду “головного спеціаліста загального відділу тимчасової ВЦА Ізюмського району”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

Колаборантка під час окупації виконувала всі розпорядження так званого голови окупаційної адміністрації Ізюмщини.7 червня їй повідомили про підозру в колабораціонізмі.