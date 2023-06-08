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В Изюме сообщили о подозрении «главному специалисту» оккупантов

Общество 10:28   08.06.2023
Оксана Горун
В Изюме сообщили о подозрении «главному специалисту» оккупантов

В Изюме разоблачили очередную сторонницу врага — ею оказалась 57-летняя местная жительница.

«По данным следствия, во время захвата российскими военными г. Изюм местная жительница по собственной инициативе пошла на сотрудничество с врагом. Так, женщина, заключив «трудовой договор», вступила в должность «главного специалиста общего отдела временной ВГА Изюмского района», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Коллаборантка во время оккупации выполняла все распоряжения так называемого главы оккупационной администрации Изюмщины.7 июня ей сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 10:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме разоблачили очередную сторонницу врага — ею оказалась 57-летняя местная жительница".