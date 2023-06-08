В Изюме сообщили о подозрении «главному специалисту» оккупантов

В Изюме разоблачили очередную сторонницу врага — ею оказалась 57-летняя местная жительница.

«По данным следствия, во время захвата российскими военными г. Изюм местная жительница по собственной инициативе пошла на сотрудничество с врагом. Так, женщина, заключив «трудовой договор», вступила в должность «главного специалиста общего отдела временной ВГА Изюмского района», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Коллаборантка во время оккупации выполняла все распоряжения так называемого главы оккупационной администрации Изюмщины.7 июня ей сообщили о подозрении в коллаборационизме.