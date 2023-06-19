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Оформляла жителям Харьковщины «помощь» от РФ: женщине сообщили о подозрении

Общество 10:40   19.06.2023
Оксана Горун
Оформляла жителям Харьковщины «помощь» от РФ: женщине сообщили о подозрении Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине разоблачили 34-летнюю коллаборантку. Она сотрудничала с захватчиками и оформляла «материалку» для жителей Купянского района.

«34-летняя злоумышленница принимала граждан, обращавшихся к оккупационным властям с заявлениями о получении материальной помощи в размере 10 000 рублей от российской федерации. Также принимала заявления от физических лиц предпринимателей для последующего переоформления документов в соответствии с российским законодательством с целью осуществления ими соответствующей деятельности», — сообщили о деятельности коллаборантки в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Коллаборантка из Купянска работала на оккупантов

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В Харьковской областной прокуратуре уточнили: подозреваемая — 34-летняя женщина. Во время оккупации она заняла должность «и. о. специалиста лицензионно-разрешительного отдела ВГА Купянского района». Сейчас подозреваемая скрывается от следствия. Ее готовятся объявить в розыск.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 10:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили 34-летнюю коллаборантку. Она сотрудничала с захватчиками и оформляла «материалку» для жителей Купянского района".