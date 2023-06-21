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Квартирний злодій у Харкові потрапив на камеру, коли ніс вкрадений телевізор

Суспільство 19:17   21.06.2023
Олена Нагорна
Квартирний злодій у Харкові потрапив на камеру, коли ніс вкрадений телевізор

У Харкові правоохоронці затримали 47-річного містянина, який вкрав із квартири в Індустріальному районі два телевізори, побутову техніку та інші речі.

Зловмисник проник у квартиру на першому поверсі, відтиснувши балконні двері, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Злодія викрили завдяки камерам відеоспостереження. Він потрапив в об’єктив, коли ніс один із телевізорів. Раніше неодноразово засудженого чоловіка затримали та вилучили в нього вкрадені речі.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Читайте також: Жителів Харківщини просять допомогти в розшуку ймовірного злочинця

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 19:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці затримали 47-річного містянина, який вкрав із квартири в Індустріальному районі два телевізори, побутову техніку та інші речі.".