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Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов

Происшествия 09:07   23.06.2023
Оксана Горун
Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов территории региона.

В течение суток оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов области.

«В результате обстрелял с. Кругляковка Купянского района, повреждены по меньшей мере три жилых дома, хозяйственные постройки, здание магазина, уничтожена сельскохозяйственная техника одного из фермерских хозяйств. В с. Петропавловка Купянского района из-за вражеских обстрелов горел жилой дом. В с. Бударки Чугуевского района повреждены здания частного домохозяйства. В результате обстрелов г. Купянск произошел лесной пожар. В течение суток пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы», — написал Синегубов в telegram.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 09:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов территории региона".