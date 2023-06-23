Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов территории региона.

В течение суток оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов области.

«В результате обстрелял с. Кругляковка Купянского района, повреждены по меньшей мере три жилых дома, хозяйственные постройки, здание магазина, уничтожена сельскохозяйственная техника одного из фермерских хозяйств. В с. Петропавловка Купянского района из-за вражеских обстрелов горел жилой дом. В с. Бударки Чугуевского района повреждены здания частного домохозяйства. В результате обстрелов г. Купянск произошел лесной пожар. В течение суток пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы», — написал Синегубов в telegram.