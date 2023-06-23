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Враг отступил с потерями — Синегубов о боях на Харьковщине

Происшествия 08:36   23.06.2023
Оксана Горун
Враг отступил с потерями — Синегубов о боях на Харьковщине Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ, пытавшиеся наступать в направлении Синьковки, понесли потери.

«На линии столкновения враг предпринял очередную попытку продвинуться в направлении села Синьковка, но получил отпор и отступил с потерями», — написал Синегубов в telegram.

Ранее о попытках ведения врагом наступательных действий в районе Синьковки информировал Генштаб ВСУ — в вечерней сводке 22 июня и утренней 23-го.

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    • Подробности о событиях под Купянском (в частности и возле этого населенного пункта) сообщили аналитики Института изучения войны. Проанализировав данные украинских и российских источников, они отметили активизацию боевых действий в этом районе.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 08:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ, пытавшиеся наступать в направлении Синьковки, понесли потери".