Враг отступил с потерями — Синегубов о боях на Харьковщине
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ, пытавшиеся наступать в направлении Синьковки, понесли потери.
«На линии столкновения враг предпринял очередную попытку продвинуться в направлении села Синьковка, но получил отпор и отступил с потерями», — написал Синегубов в telegram.
Ранее о попытках ведения врагом наступательных действий в районе Синьковки информировал Генштаб ВСУ — в вечерней сводке 22 июня и утренней 23-го.
Читайте также: «Мы перехватываем инициативу и пытаемся контратаковать» — ВСУ о боях в Бахмуте
Подробности о событиях под Купянском (в частности и возле этого населенного пункта) сообщили аналитики Института изучения войны. Проанализировав данные украинских и российских источников, они отметили активизацию боевых действий в этом районе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Враг отступил с потерями — Синегубов о боях на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 08:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ, пытавшиеся наступать в направлении Синьковки, понесли потери".