Враг отступил с потерями — Синегубов о боях на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ, пытавшиеся наступать в направлении Синьковки, понесли потери.

«На линии столкновения враг предпринял очередную попытку продвинуться в направлении села Синьковка, но получил отпор и отступил с потерями», — написал Синегубов в telegram.

Ранее о попытках ведения врагом наступательных действий в районе Синьковки информировал Генштаб ВСУ — в вечерней сводке 22 июня и утренней 23-го.

Подробности о событиях под Купянском (в частности и возле этого населенного пункта) сообщили аналитики Института изучения войны. Проанализировав данные украинских и российских источников, они отметили активизацию боевых действий в этом районе.