Ворог відступив із втратами – Синєгубов про бої на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ, які намагалися наступати в напрямку Синьківки, зазнали втрат.

“На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу просунутися в напрямку с. Синьківка, але отримав відсіч та відступив з втратами”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше про спроби ведення ворогом наступальних дій у районі Синьківки інформував Генштаб ЗСУ – у вечірньому зведенні 22 червня та ранковому 23-го.

Подробиці про події під Куп’янськом (зокрема, біля Синьківки) повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Проаналізувавши дані українських та російських джерел, вони відзначили активізацію бойових дій у цьому районі.