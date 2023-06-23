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Ворог відступив із втратами – Синєгубов про бої на Харківщині

Події 08:36   23.06.2023
Оксана Горун
Ворог відступив із втратами – Синєгубов про бої на Харківщині Фото: пресслужба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ, які намагалися наступати в напрямку Синьківки, зазнали втрат.

“На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу просунутися в напрямку с. Синьківка, але отримав відсіч та відступив з втратами”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше про спроби ведення ворогом наступальних дій у районі Синьківки інформував Генштаб ЗСУ – у вечірньому зведенні 22 червня та ранковому 23-го.

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    • Подробиці про події під Куп’янськом (зокрема, біля Синьківки) повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Проаналізувавши дані українських та російських джерел, вони відзначили активізацію бойових дій у цьому районі.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 08:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ, які намагалися наступати в напрямку Синьківки, зазнали втрат".