Доба на Харківщині пройшла без постраждалих від обстрілів

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів території регіону.

Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

“Внаслідок обстріляв с. Кругляківка Куп’янського району, пошкоджено щонайменше три житлові будинки, господарчі споруди, будівлю магазину, знищено сільськогосподарську техніку одного з фермерських господарств. У с. Петропавлівка Куп’янського району через ворожий обстріл горів житловий будинок. У с. Бударки Чугуївського району пошкоджено будівлі приватного домогосподарства. Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ сталася лісова пожежа. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано“, – написав Синєгубов у телеграмі.