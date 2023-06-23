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Доба на Харківщині пройшла без постраждалих від обстрілів

Події 09:07   23.06.2023
Оксана Горун
Доба на Харківщині пройшла без постраждалих від обстрілів

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів території регіону.

Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

Внаслідок обстріляв с. Кругляківка Куп’янського району, пошкоджено щонайменше три житлові будинки, господарчі споруди, будівлю магазину, знищено сільськогосподарську техніку одного з фермерських господарств. У с. Петропавлівка Куп’янського району через ворожий обстріл горів житловий будинок. У с. Бударки Чугуївського району пошкоджено будівлі приватного домогосподарства. Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ сталася лісова пожежа. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Читайте також: Ворог відступив із втратами — Синєгубов про бої на Харківщині

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 09:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів території регіону".