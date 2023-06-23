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В Харьковской области гражданин РФ хранил дома гранату

Общество 15:57   23.06.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области гражданин РФ хранил дома гранату Фото: ГУНП в Харьковской области

В Волчанске полицейские у гражданина РФ обнаружили гранату.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, у 39-летнего мужчины изъяли боеприпас и направили на экспертное исследование.

«Согласно заключению эксперта, изъятый предмет относится к взрывным устройствам военного назначения», — отметили в полиции.

Сейчас россиянину сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 15:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске полицейские у гражданина РФ обнаружили гранату.".