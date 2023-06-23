В Харьковской области гражданин РФ хранил дома гранату

В Волчанске полицейские у гражданина РФ обнаружили гранату.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, у 39-летнего мужчины изъяли боеприпас и направили на экспертное исследование.

«Согласно заключению эксперта, изъятый предмет относится к взрывным устройствам военного назначения», — отметили в полиции.

Сейчас россиянину сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.