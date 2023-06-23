В Харьковской области гражданин РФ хранил дома гранату
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Волчанске полицейские у гражданина РФ обнаружили гранату.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, у 39-летнего мужчины изъяли боеприпас и направили на экспертное исследование.
«Согласно заключению эксперта, изъятый предмет относится к взрывным устройствам военного назначения», — отметили в полиции.
Сейчас россиянину сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске полицейские у гражданина РФ обнаружили гранату.".