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На Харківщині громадянин РФ зберігав вдома гранату

Суспільство 15:57   23.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині громадянин РФ зберігав вдома гранату Фото: ГУНП в Харківській області

У Вовчанську поліцейські в громадянина РФ знайшли гранату.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, у 39-річного чоловіка вилучили боєприпас та направили на експертне дослідження.

«Згідно з висновком експерта, вилучений предмет відноситься до вибухових пристроїв військового призначення», – зазначили у поліції.

Наразі росіянину повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Йому загрожує від 3 до 7 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 15:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську поліцейські в громадянина РФ знайшли гранату.".