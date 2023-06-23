На Харківщині громадянин РФ зберігав вдома гранату
Фото: ГУНП в Харківській області
У Вовчанську поліцейські в громадянина РФ знайшли гранату.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, у 39-річного чоловіка вилучили боєприпас та направили на експертне дослідження.
«Згідно з висновком експерта, вилучений предмет відноситься до вибухових пристроїв військового призначення», – зазначили у поліції.
Наразі росіянину повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Йому загрожує від 3 до 7 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 15:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську поліцейські в громадянина РФ знайшли гранату.".