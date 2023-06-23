На Харківщині громадянин РФ зберігав вдома гранату

У Вовчанську поліцейські в громадянина РФ знайшли гранату.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, у 39-річного чоловіка вилучили боєприпас та направили на експертне дослідження.

«Згідно з висновком експерта, вилучений предмет відноситься до вибухових пристроїв військового призначення», – зазначили у поліції.

Наразі росіянину повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Йому загрожує від 3 до 7 років тюрми.