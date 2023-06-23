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На Харківщині чоловік підняв у лісі “Пелюстку” та підірвався

Події 09:47   23.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині чоловік підняв у лісі “Пелюстку” та підірвався

Інцидент стався в Печенізькій громаді Чугуївського району на Харківщині, повідомили в ХОВА.

73-річний житель села Артемівка, перебуваючи в лісі, підняв міну Пелюстка, яка здетонувала у нього в руках. За даними медиків, потерпілий отримав множинні уламкові поранення обличчя, м’яких тканин. Наразі чоловік перебуває у лікарні, його стан задовільний“, – повідомила пресслужба ХОВА.

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В обласній військовій адміністрації вкотре нагадали, що торкатися підозрілих (і особливо вибухонебезпечних) предметів категорично не можна. А якщо виявили щось подібне, необхідно звернутися до ДСНС (101) або поліції (102).

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 09:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент стався в Печенізькій громаді Чугуївського району на Харківщині, повідомили в ХОВА".