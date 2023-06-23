На Харківщині чоловік підняв у лісі “Пелюстку” та підірвався

Інцидент стався в Печенізькій громаді Чугуївського району на Харківщині, повідомили в ХОВА.

“73-річний житель села Артемівка, перебуваючи в лісі, підняв міну “Пелюстка“, яка здетонувала у нього в руках. За даними медиків, потерпілий отримав множинні уламкові поранення обличчя, м’яких тканин. Наразі чоловік перебуває у лікарні, його стан задовільний“, – повідомила пресслужба ХОВА.

В обласній військовій адміністрації вкотре нагадали, що торкатися підозрілих (і особливо вибухонебезпечних) предметів категорично не можна. А якщо виявили щось подібне, необхідно звернутися до ДСНС (101) або поліції (102).