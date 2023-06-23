На Харьковщине мужчина поднял в лесу «Лепесток» и подорвался

Инцидент случился в Печенежской громаде Чугуевского района на Харьковщине, сообщили в ХОВА.

«73-летний житель села Артемовка, находясь в лесу, поднял мину «Лепесток», которая сдетонировала у него в руках. По данным медиков, потерпевший получил множественные обломочные ранения лица, мягких тканей. В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние удовлетворительное», — сообщила пресс-служба ХОВА.

В областной военной администрации очередной раз напомнили, что касаться подозрительных (и уж тем более точно взрывоопасных) предметов категорически нельзя. А в случае, если обнаружили нечто подобное, необходимо обратиться в ГСЧС (101) или полицию (102).