Live
  • Пятница 23.06.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

На Харьковщине мужчина поднял в лесу «Лепесток» и подорвался

Происшествия 09:47   23.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине мужчина поднял в лесу «Лепесток» и подорвался

Инцидент случился в Печенежской громаде Чугуевского района на Харьковщине, сообщили в ХОВА.

«73-летний житель села Артемовка, находясь в лесу, поднял мину «Лепесток», которая сдетонировала у него в руках. По данным медиков, потерпевший получил множественные обломочные ранения лица, мягких тканей. В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние удовлетворительное», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Читайте также: Враг ударил по сельхозтехнике на Харьковщине: огонь уничтожил шесть единиц

В областной военной администрации очередной раз напомнили, что касаться подозрительных (и уж тем более точно взрывоопасных) предметов категорически нельзя. А в случае, если обнаружили нечто подобное, необходимо обратиться в ГСЧС (101) или полицию (102).

Автор: Оксана Горун
Популярно
Активность на фронте в районе Купянска: ISW сообщает о боях в лесах
Активность на фронте в районе Купянска: ISW сообщает о боях в лесах
23.06.2023
Ночная ракетная атака: Генштаб и ВС ВСУ сообщили подробности
Ночная ракетная атака: Генштаб и ВС ВСУ сообщили подробности
23.06.2023
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
23.06.2023
В Харькове женщина с 1,5-летним сыном жила в подвалах домов (фото)
В Харькове женщина с 1,5-летним сыном жила в подвалах домов (фото)
22.06.2023
Синегубов заявил о концентрации войск РФ вблизи границы Харьковщины
Синегубов заявил о концентрации войск РФ вблизи границы Харьковщины
21.06.2023
Наступление РФ на Купянском направлении остановлено — Маляр
Наступление РФ на Купянском направлении остановлено — Маляр
23.06.2023

Новости по теме:

18:41
Наступил на мину на берегу реки: еще один мужчина подорвался на Изюмщине
17:12
Почти 200 мирных жителей подорвались на минах на Харьковщине — ГСЧС
13:36
Косил траву и наступил на мину: на Харьковщине мужчина лишился пальцев ноги
15:25
Возился во дворе и подорвался. На Харьковщине 57-летний мужчина получил травмы
18:46
Четверо жителей Харьковщины подорвались на вражеских боеприпасах за неделю

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине мужчина поднял в лесу «Лепесток» и подорвался»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 09:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент случился в Печенежской громаде Чугуевского района на Харьковщине, сообщили в ХОВА".