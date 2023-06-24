В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
Около 3-х часов ночи в Харькове было слышно несколько взрывов.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал быть в укрытиях.
Мэр Харькова Игорь Терехов констатировал, что в городе прогремели взрывы.
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник также написал о вражеском обстреле Харьковщины.
ГУ Нацполиции в Харьковской области призывает сообщать на линию «102» о местах попадания вражеских снарядов, разрушениях и пострадавших.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 1:41.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 03:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 3-х часов ночи в Харькове было слышно несколько взрывов.".