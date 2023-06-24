В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях

Около 3-х часов ночи в Харькове было слышно несколько взрывов.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал быть в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов констатировал, что в городе прогремели взрывы.

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник также написал о вражеском обстреле Харьковщины.

ГУ Нацполиции в Харьковской области призывает сообщать на линию «102» о местах попадания вражеских снарядов, разрушениях и пострадавших.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 1:41.