У Харкові пролунали вибухи: Синєгубов закликав бути в укриттях
Близько 3-ї години ночі в Харкові та області було чутно кілька вибухів.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав бути в укриттях.
Мер Харкова Ігор Терехов констатував, що у місті пролунали вибухи.
Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник також написав про ворожий обстріл регіону.
ГУ Нацполіції в Харківській області закликає повідомляти на лінію “102” про місця влучання ворожих снарядів, руйнування та постраждалих.
Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 1:41.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 03:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 3-ї години ночі в Харкові та області було чутно кілька вибухів.".