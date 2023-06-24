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У Харкові пролунали вибухи: Синєгубов закликав бути в укриттях

Події 03:12   24.06.2023
Олена Нагорна
У Харкові пролунали вибухи: Синєгубов закликав бути в укриттях

Близько 3-ї години ночі в Харкові та області було чутно кілька вибухів.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав бути в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов констатував, що у місті пролунали вибухи.

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник також написав про ворожий обстріл регіону.

ГУ Нацполіції в Харківській області закликає повідомляти на лінію “102” про місця влучання ворожих снарядів, руйнування та постраждалих.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 1:41.

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 03:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 3-ї години ночі в Харкові та області було чутно кілька вибухів.".