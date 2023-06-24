У Харкові пролунали вибухи: Синєгубов закликав бути в укриттях

Близько 3-ї години ночі в Харкові та області було чутно кілька вибухів.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав бути в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов констатував, що у місті пролунали вибухи.

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник також написав про ворожий обстріл регіону.

ГУ Нацполіції в Харківській області закликає повідомляти на лінію “102” про місця влучання ворожих снарядів, руйнування та постраждалих.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 1:41.