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Враг обстрелял 26 населенных пунктов на Хрьковщине, по двум нанес авиаудары

Происшествия 07:34   24.06.2023
Оксана Горун
Враг обстрелял 26 населенных пунктов на Хрьковщине, по двум нанес авиаудары

Генштаб ВСУ сообщил о последствиях террористической деятельности армии РФ за минувшие сутки. На Харьковщине продолжились обстрелы приграничья и вдоль линии фронта.

«Противник нанес авиационный удар в районах Гатища и Плетеневки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Плетеновка, Бударки, Землянки, Озерное, Ольховатка, Чугуновка, Тополи на Харьковщине. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области», — перечислили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Армия РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине ночью. По Харькову ударили три ракеты С-300. Все подробности о ночной атаке в ГШ обещают сообщить позже.

На фронте противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло более 28 боевых столкновений.

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    • «Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре района сосредоточения личного состава и военной техники, 15 артиллерийских подразделений на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и пять средств противовоздушной обороны», — проинформировало командование ВСУ.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 07:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о последствиях террористической деятельности армии РФ за минувшие сутки. На Харьковщине продолжились обстрелы приграничья и вдоль линии фронта".