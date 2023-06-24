Враг обстрелял 26 населенных пунктов на Хрьковщине, по двум нанес авиаудары

Генштаб ВСУ сообщил о последствиях террористической деятельности армии РФ за минувшие сутки. На Харьковщине продолжились обстрелы приграничья и вдоль линии фронта.

«Противник нанес авиационный удар в районах Гатища и Плетеневки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Плетеновка, Бударки, Землянки, Озерное, Ольховатка, Чугуновка, Тополи на Харьковщине. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области», — перечислили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Армия РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине ночью. По Харькову ударили три ракеты С-300. Все подробности о ночной атаке в ГШ обещают сообщить позже.

На фронте противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло более 28 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре района сосредоточения личного состава и военной техники, 15 артиллерийских подразделений на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и пять средств противовоздушной обороны», — проинформировало командование ВСУ.