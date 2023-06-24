Ворог обстріляв 26 населених пунктів на Харківщині, по двох наніс авіаудари

Генштаб ЗСУ повідомив про наслідки терористичної діяльності армії РФ за минулу добу. На Харківщині продовжилися обстріли прикордоння та вздовж лінії фронту.

“Противник завдав авіаційного удару в районах Гатища і Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області”, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Армія РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні вночі. По Харкову вдарили три ракети С-300. Усі подробиці про нічну атаку в ГШ обіцяють повідомити пізніше.

На фронті супротивник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби сталося понад 28 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби оборони”, – поінформувало командування ЗСУ.