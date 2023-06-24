Терехов: усі “прильоти” – у Слобідському районі, один із них – у газову трубу
У ніч проти 24 червня російська армія вдарила ракетами по Слобідському району Харкова – там зафіксовано три “прильоти”.
Про це повідомляє мер Ігор Терехов. За його словами, одна з ракет влучила в газову трубу. Почалася пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС.
Інформації щодо постраждалих у Терехова немає.
Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Харківській області почали гриміти вибухи. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, російські окупанти випустили щонайменше три ракети по місту Харків. Попередньо, з комплексу С-300.
Читайте також: Повітряні сили повідомили про пуски ракет Х-22 у бік Харківщини
Новини за темою:
Ви читали новину: «Терехов: усі “прильоти” – у Слобідському районі, один із них – у газову трубу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 03:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 24 червня російська армія вдарила ракетами по Слобідському району Харкова – там зафіксовано три “прильоти”.".