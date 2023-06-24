Терехов: усі “прильоти” – у Слобідському районі, один із них – у газову трубу

У ніч проти 24 червня російська армія вдарила ракетами по Слобідському району Харкова – там зафіксовано три “прильоти”.

Про це повідомляє мер Ігор Терехов. За його словами, одна з ракет влучила в газову трубу. Почалася пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС.

Інформації щодо постраждалих у Терехова немає.

Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Харківській області почали гриміти вибухи. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, російські окупанти випустили щонайменше три ракети по місту Харків. Попередньо, з комплексу С-300.