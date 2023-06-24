Повітряні сили повідомили про пуски ракет Х-22 у бік Харківщини
Російська армія продовжує обстрілювати Харківську область.
Повітряні сили ЗСУ повідомили у телеграмі про пуски ворогом у бік регіону ракет Х-22.
Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомляє, що станом на 3:32 ракет над Харківщиною не було, проте радить залишатися в укриттях.
Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Харківській області почали лунати вибухи. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав бути в укриттях.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Повітряні сили повідомили про пуски ракет Х-22 у бік Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 03:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія продовжує обстрілювати Харківську область. ".