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Повітряні сили повідомили про пуски ракет Х-22 у бік Харківщини

Події 03:25   24.06.2023
Олена Нагорна
Повітряні сили повідомили про пуски ракет Х-22 у бік Харківщини

Російська армія продовжує обстрілювати Харківську область. 

Повітряні сили ЗСУ повідомили у телеграмі про пуски ворогом у бік регіону ракет Х-22.

Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомляє, що станом на 3:32 ракет над Харківщиною не було, проте радить залишатися в укриттях.

Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Харківській області почали лунати вибухи. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав бути в укриттях.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «Повітряні сили повідомили про пуски ракет Х-22 у бік Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 03:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія продовжує обстрілювати Харківську область. ".