Повітряні сили повідомили про пуски ракет Х-22 у бік Харківщини

Російська армія продовжує обстрілювати Харківську область.

Повітряні сили ЗСУ повідомили у телеграмі про пуски ворогом у бік регіону ракет Х-22.

Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомляє, що станом на 3:32 ракет над Харківщиною не було, проте радить залишатися в укриттях.

Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Харківській області почали лунати вибухи. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав бути в укриттях.