Воздушные силы сообщили о пусках ракет Х-22 в сторону Харьковщины

Российская армия продолжает обстреливать Харьковскую область.

Воздушные силы ВСУ сообщили в Telegram о пуске врагом в сторону региона ракет Х-22.

Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщает, что по состоянию на 3:32 ракет над Харьковщиной не было, однако советует оставаться в укрытиях.

Напомним, около 3-х часов ночи в Харьковской области начали греметь взрывы. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал быть в укрытиях.