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Воздушные силы сообщили о пусках ракет Х-22 в сторону Харьковщины

Происшествия 03:25   24.06.2023
Елена Нагорная
Воздушные силы сообщили о пусках ракет Х-22 в сторону Харьковщины

Российская армия продолжает обстреливать Харьковскую область. 

Воздушные силы ВСУ сообщили в Telegram о пуске врагом в сторону региона ракет Х-22.

Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщает, что по состоянию на 3:32 ракет над Харьковщиной не было, однако советует оставаться в укрытиях.

Напомним, около 3-х часов ночи в Харьковской области начали греметь взрывы. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал быть в укрытиях.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 03:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия продолжает обстреливать Харьковскую область. ".