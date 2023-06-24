Воздушные силы сообщили о пусках ракет Х-22 в сторону Харьковщины
Российская армия продолжает обстреливать Харьковскую область.
Воздушные силы ВСУ сообщили в Telegram о пуске врагом в сторону региона ракет Х-22.
Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщает, что по состоянию на 3:32 ракет над Харьковщиной не было, однако советует оставаться в укрытиях.
Напомним, около 3-х часов ночи в Харьковской области начали греметь взрывы. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал быть в укрытиях.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 03:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия продолжает обстреливать Харьковскую область. ".