В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБе
Около 16:40 в Харькове была слышна серия взрывов.
Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о КАБе, который летит в направлении Харькова.
О взрывах также написал мэр Игорь Терехов.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после 15:30. Военные РФ нанесли удар КАБами по жилому сектору в Дергачах, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко. Позже он добавил, что пострадали пять человек. По его словам, пожилые мужчина и женщина получили осколочные ранения, у двух детей и женщины — острая реакция на стресс. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадавших от удара КАБом по частному сектору девять.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, взрывы, воздушные силы, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 16:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:40 в Харькове была слышна серия взрывов.".