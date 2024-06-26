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В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБе

Происшествия 16:45   26.06.2024
Елена Нагорная
В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБе

Около 16:40 в Харькове была слышна серия взрывов.

Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о КАБе, который летит в направлении Харькова.

О взрывах также написал мэр Игорь Терехов.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после 15:30. Военные РФ нанесли удар КАБами по жилому сектору в Дергачах, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко. Позже он добавил, что пострадали пять человек. По его словам, пожилые мужчина и женщина получили осколочные ранения, у двух детей и женщины — острая реакция на стресс. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадавших от удара КАБом по частному сектору девять.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 16:45;

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