В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБе

Около 16:40 в Харькове была слышна серия взрывов.

Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о КАБе, который летит в направлении Харькова.

О взрывах также написал мэр Игорь Терехов.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после 15:30. Военные РФ нанесли удар КАБами по жилому сектору в Дергачах, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко. Позже он добавил, что пострадали пять человек. По его словам, пожилые мужчина и женщина получили осколочные ранения, у двух детей и женщины — острая реакция на стресс. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадавших от удара КАБом по частному сектору девять.