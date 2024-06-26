В Дергачах под Харьковом «прилеты» по жилому сектору: пятеро пострадавших

Пять человек пострадали в результате ударов по жилому сектору в городе Дергачи Харьковской области около 15:30, сообщает глава ГВА Вячеслав Задоренко.

По его словам, пожилые мужчина и женщина получили осколочные ранения, у двух детей и женщины — острая реакция на стресс.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после 15:30. О том, что КАБами бьют по Дергачам — сообщил глава громады Вячеслав Задоренко.