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В Дергачах под Харьковом «прилеты» по жилому сектору: пятеро пострадавших

Происшествия 16:02   26.06.2024
Елена Нагорная
В Дергачах под Харьковом «прилеты» по жилому сектору: пятеро пострадавших

Пять человек пострадали в результате ударов по жилому сектору в городе Дергачи Харьковской области около 15:30, сообщает глава ГВА Вячеслав Задоренко.

По его словам, пожилые мужчина и женщина получили осколочные ранения, у двух детей и женщины — острая реакция на стресс.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после 15:30. О том, что КАБами бьют по Дергачам — сообщил глава громады Вячеслав Задоренко.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 16:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять человек пострадали в результате ударов по жилому сектору в городе Дергачи Харьковской области около 15:30".